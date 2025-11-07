Um homem foragido da Justiça desde setembro foi detido pela Polícia Civil na última quinta-feira (6). Ele é acusado de estuprar uma jovem violentamente próxima a uma parada de ônibus.

O caso ocorreu em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Carlos Gabriel da Silva, de 22 anos, apelidado de “Paladim”, abordou a vítima, agarrou-a pelos cabelos e a arrastou para um terreno baldio, onde consumou o crime. Uma testemunha que presenciou a ação começou a gritar, interrompendo o estupro e evitando um desfecho trágico ainda maior.