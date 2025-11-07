Um menino de 10 anos salvou a vida da mãe ao acionar o 190 e seguir as orientações de um policial militar durante uma emergência. A criança manteve a calma e conseguiu pedir socorro quando percebeu que a mulher estava desacordada.

O caso aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo, no dia 17 de outubro. O áudio da ligação entre o menino e o agente foi divulgado nesta sexta-feira (7) pelo Comando de Policiamento do Interior Seis (CPI-6).