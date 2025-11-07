Um menino de 10 anos salvou a vida da mãe ao acionar o 190 e seguir as orientações de um policial militar durante uma emergência. A criança manteve a calma e conseguiu pedir socorro quando percebeu que a mulher estava desacordada.
O caso aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo, no dia 17 de outubro. O áudio da ligação entre o menino e o agente foi divulgado nesta sexta-feira (7) pelo Comando de Policiamento do Interior Seis (CPI-6).
Durante a chamada, o garoto explicou que a mãe não reagia, mas teve dificuldade para informar o endereço e não conseguia contato com o porteiro do prédio. O policial, então, orientou o menino a procurar ajuda com uma vizinha, que auxiliou na localização do apartamento.
Com o apoio da moradora, os bombeiros chegaram ao local e conseguiram socorrer a mulher a tempo.
Em um vídeo publicado pelo CPI-6, a mãe relatou o episódio e elogiou a atitude do filho. “Estávamos só nós dois em casa, e eu sempre o ensinei que, em qualquer emergência, ele deveria ligar para o 190. Mesmo nas condições em que eu estava, ele agiu e, graças a Deus, tivemos um final feliz”, contou.