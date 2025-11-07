Um jovem de 18 anos morreu após ser esfaqueado durante uma briga em um supermercado da rede Walmart, nos Estados Unidos. O crime ocorreu quatro dias depois de o rapaz ter chutado o carrinho de compras de outro cliente.

O caso foi registrado no estado da Geórgia e está sendo investigado pelo Departamento de Polícia do Condado de Chatham. A vítima, identificada como JT Schroeder, foi atacada por Delano Middleton, de 48 anos, que foi preso e acusado de homicídio. O jovem chegou a ser hospitalizado, mas morreu no dia 27 de outubro, em decorrência dos ferimentos.