Um jovem de 18 anos morreu após ser esfaqueado durante uma briga em um supermercado da rede Walmart, nos Estados Unidos. O crime ocorreu quatro dias depois de o rapaz ter chutado o carrinho de compras de outro cliente.
O caso foi registrado no estado da Geórgia e está sendo investigado pelo Departamento de Polícia do Condado de Chatham. A vítima, identificada como JT Schroeder, foi atacada por Delano Middleton, de 48 anos, que foi preso e acusado de homicídio. O jovem chegou a ser hospitalizado, mas morreu no dia 27 de outubro, em decorrência dos ferimentos.
Segundo a polícia, Middleton tem um histórico de agressões. Em 2021, ele foi condenado a dois anos de prisão por esfaquear uma mulher durante uma discussão. A vítima daquele caso contou à imprensa local que o homem a atacou sem motivo aparente.
O pai de Schroeder relatou à emissora WJCL, de Savannah, que correu ao supermercado assim que soube da briga. “Cheguei o mais rápido que pude e vi sangue por toda parte. Ele foi esfaqueado mais de dez vezes”, disse emocionado.
Durante a retirada do corpo para a cirurgia de doação de órgãos, a equipe médica do hospital Memorial Health prestou uma homenagem ao jovem. Amigos e familiares também criaram uma vaquinha online para ajudar o pai da vítima com as despesas hospitalares.
As autoridades continuam investigando as circunstâncias da briga e apuram se houve outros fatores que motivaram o ataque.