O namorado de Julia Nadhyany Alves Pinheiro, jovem que morreu em um acidente de moto na BR-277, publicou uma mensagem comovente nas redes sociais em homenagem à companheira. O universitário lamentou a perda e relembrou os últimos momentos vividos ao lado dela.

O acidente aconteceu em Curitiba, na pista sentido São José dos Pinhais, na região do bairro Jardim das Américas. Julia caiu da motocicleta e morreu ainda no local. Ela sonhava em ser arquiteta e cursava o ensino superior na capital paranaense.