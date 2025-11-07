O namorado de Julia Nadhyany Alves Pinheiro, jovem que morreu em um acidente de moto na BR-277, publicou uma mensagem comovente nas redes sociais em homenagem à companheira. O universitário lamentou a perda e relembrou os últimos momentos vividos ao lado dela.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O acidente aconteceu em Curitiba, na pista sentido São José dos Pinhais, na região do bairro Jardim das Américas. Julia caiu da motocicleta e morreu ainda no local. Ela sonhava em ser arquiteta e cursava o ensino superior na capital paranaense.
Em seu relato, o namorado, estudante de administração na Universidade Federal do Paraná (UFPR), compartilhou fotos e memórias do relacionamento, destacando o quanto Julia era querida e presente no dia a dia. “E quem diria que chegaria tão cedo o dia do último… último passeio, último lanche, última conversa. Ainda não consigo acreditar que Deus escolheu pra si a mais bonita de todas as suas estrelas”, escreveu.
O jovem também expressou a dor de não ter conseguido se despedir da amada. “Você se foi e eu não consegui dizer um último adeus, te dar um último abraço, um último beijo... Você não tem ideia da falta que vai fazer na minha vida”, lamentou.
Na parte final da mensagem, ele afirmou que guardará para sempre as lembranças do relacionamento. “Mesmo que os nossos 18 meses de uma eternidade tenham acabado tragicamente, saiba que eu sempre vou te amar. Hoje, amanhã e sempre.”
O velório e o sepultamento de Julia acontecem nesta sexta-feira (7), no Cemitério Pedro Fuss, em São José dos Pinhais.