Uma jovem de 22 anos morreu após participar de um desafio de bebida alcoólica durante uma festa em um bar. A vítima, identificada como Maria José Ardila, chegou a ingerir 16 doses de álcool e entrou em coma logo após a competição.

O caso aconteceu no dia 25 de outubro, em Calí, na Colômbia. Segundo informações da imprensa local, o “desafio da bebedeira” tinha várias etapas de consumo acelerado de álcool, com prêmios que variavam entre coquetéis, cervejas e dinheiro.