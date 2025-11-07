Uma jovem de 22 anos morreu após participar de um desafio de bebida alcoólica durante uma festa em um bar. A vítima, identificada como Maria José Ardila, chegou a ingerir 16 doses de álcool e entrou em coma logo após a competição.
O caso aconteceu no dia 25 de outubro, em Calí, na Colômbia. Segundo informações da imprensa local, o “desafio da bebedeira” tinha várias etapas de consumo acelerado de álcool, com prêmios que variavam entre coquetéis, cervejas e dinheiro.
Entre as provas, estavam o consumo de duas doses de licor em até cinco segundos, a ingestão de uma cerveja inteira sem pausas e uma sequência de 13 segundos bebendo continuamente. Na fase final, o participante precisava tomar oito tipos diferentes de doses enquanto fumava, concorrendo a um prêmio de 1,5 milhão de pesos colombianos — cerca de R$ 1.800.
Após concluir o desafio, Maria José desmaiou e foi levada a um hospital, onde permaneceu cinco dias em coma alcoólico. Segundo a família, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e se asfixiou com o próprio vômito. Diante do quadro irreversível, os médicos decidiram desligar os aparelhos de suporte à vida.
Maria José havia se casado recentemente e era mãe de um bebê de dez meses. As autoridades colombianas abriram investigação para apurar se houve negligência dos organizadores e se o bar tinha autorização para realizar esse tipo de competição.