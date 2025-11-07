Um adolescente teve a bicicleta furtada na tarde de quinta-feira (6) no poliesportivo do bairro Vale do Sol, em São José dos Campos.
A família registrou boletim de ocorrência eletrônico e abriu solicitação no Centro de Segurança e Inteligência (CSI) para ter acesso às imagens das câmeras de monitoramento que ficam voltadas à área onde as bicicletas estavam estacionadas.
De acordo com o relato feito à Polícia Civil, o jovem chegou ao poliesportivo por volta das 15h para jogar futebol com amigos. As bicicletas foram deixadas na área externa, próximo ao bicicletário, já que não é permitido entrar com o equipamento no interior da quadra. Por volta das 18h, ao encerrar o jogo, o adolescente percebeu que a bicicleta havia sido levada. Um amigo acionou o 190 e a família retornou ao local minutos depois para reforçar a comunicação do furto.
A bicicleta possui aro 29 e características específicas, segundo a família, que também tem utilizado as redes sociais para tentar localizar o bem. O processo para liberação das imagens do CSI está em análise.
Resposta da Prefeitura
Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que, por meio do programa São José Unida, realiza ações preventivas e integradas em todas as regiões da cidade, com foco na redução da criminalidade. Segundo o município, o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) foi ampliado neste ano, com a incorporação de 60 novos agentes já em atuação e outros 14 em formação.
A Prefeitura destacou ainda que as rondas da GCM contam com apoio do Centro de Segurança e Inteligência, que faz monitoramento em tempo real por câmeras instaladas em diversos pontos da cidade. No Vale do Sol, há oito câmeras em funcionamento.
Quanto ao caso, a administração informou que já há solicitação de acesso às imagens, que serão analisadas e enviadas às autoridades policiais para auxiliar na investigação. As ações de patrulhamento e monitoramento serão reforçadas na região.