Um adolescente teve a bicicleta furtada na tarde de quinta-feira (6) no poliesportivo do bairro Vale do Sol, em São José dos Campos.



A família registrou boletim de ocorrência eletrônico e abriu solicitação no Centro de Segurança e Inteligência (CSI) para ter acesso às imagens das câmeras de monitoramento que ficam voltadas à área onde as bicicletas estavam estacionadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.