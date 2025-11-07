07 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CHUVA

URGENTE: Celulares de SJC e região recebem alerta severo de chuva

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Alerta recebido em São José
Alerta recebido em São José

A Defesa Civil emitiu na noite desta sexta-feira (7) um alerta severo para São José dos Campos e cidades do Vale do Paraíba, prevendo chuvas intensas e rajadas de vento nas próximas horas e ao longo do sábado (8).

De acordo com o comunicado, há risco de tempestades localizadas, com possibilidade de quedas de galhos, destelhamentos e alagamentos pontuais. A orientação é para que a população evite áreas abertas e busque abrigo seguro em caso de ventos fortes.

O aviso, disparado por meio do sistema de alertas da Defesa Civil, reforça a necessidade de atenção redobrada durante o período de instabilidade. “Evite áreas abertas e busque abrigo se necessário”, destaca a mensagem enviada aos moradores.

A Defesa Civil também recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, desliguem aparelhos elétricos durante tempestades e acompanhem as atualizações oficiais pelos canais de comunicação do órgão.

O órgão estadual mantém equipes de prontidão para atender possíveis ocorrências causadas pelo mau tempo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários