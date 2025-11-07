A Defesa Civil emitiu na noite desta sexta-feira (7) um alerta severo para São José dos Campos e cidades do Vale do Paraíba, prevendo chuvas intensas e rajadas de vento nas próximas horas e ao longo do sábado (8).

De acordo com o comunicado, há risco de tempestades localizadas, com possibilidade de quedas de galhos, destelhamentos e alagamentos pontuais. A orientação é para que a população evite áreas abertas e busque abrigo seguro em caso de ventos fortes.

O aviso, disparado por meio do sistema de alertas da Defesa Civil, reforça a necessidade de atenção redobrada durante o período de instabilidade. “Evite áreas abertas e busque abrigo se necessário”, destaca a mensagem enviada aos moradores.