Um homem de 27 anos foi preso em flagrante, suspeito de invadir diversas vezes o apartamento de uma vizinha para furtar objetos pessoais e instalar uma câmera próxima à porta do banheiro. A vítima, de 26 anos, flagrou o invasor dentro do próprio imóvel e acionou a Polícia Militar.
O caso ocorreu no bairro Laranjeiras, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e veio à tona na quarta-feira (5). Segundo a polícia, a mulher já desconfiava das invasões desde o início do ano, após notar móveis fora do lugar e o desaparecimento de pertences, como peças íntimas e dinheiro.
Em uma das ocasiões, ela encontrou um dispositivo de filmagem voltado para o banheiro e decidiu instalar uma câmera no quarto. As imagens registraram o momento em que o vizinho entrava no cômodo e, ao notar o equipamento, deixava o local.
No mesmo dia, a vítima percebeu novamente o sumiço de calcinhas, fones de ouvido, pendrives e dinheiro. Com base nas imagens, os policiais localizaram o suspeito, que confessou os furtos. No apartamento dele, foram apreendidos os itens subtraídos e uma porção de maconha.
Durante a ocorrência, uma testemunha relatou ter visto o homem assistindo a vídeos de conteúdo pornográfico com possível envolvimento de menor de idade. A denúncia será investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais.
O suspeito foi conduzido à delegacia junto com o material apreendido. A polícia confirmou que a chave do apartamento dele também abria a porta da vítima, o que facilitava as invasões sem sinais de arrombamento.