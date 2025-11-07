Um homem de 27 anos foi preso em flagrante, suspeito de invadir diversas vezes o apartamento de uma vizinha para furtar objetos pessoais e instalar uma câmera próxima à porta do banheiro. A vítima, de 26 anos, flagrou o invasor dentro do próprio imóvel e acionou a Polícia Militar.

O caso ocorreu no bairro Laranjeiras, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e veio à tona na quarta-feira (5). Segundo a polícia, a mulher já desconfiava das invasões desde o início do ano, após notar móveis fora do lugar e o desaparecimento de pertences, como peças íntimas e dinheiro.