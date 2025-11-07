Uma mulher grávida de 11 semanas foi morta a tiros dentro de casa, e um homem também foi assassinado em frente ao imóvel na manhã desta sexta-feira (7). As vítimas ainda não foram identificadas pelas autoridades.

O crime aconteceu em Umuarama, no Noroeste do Paraná. Segundo informações divulgadas pelo portal Banda B, a mulher estava deitada na cama quando os suspeitos arrombaram a porta e efetuaram vários disparos.