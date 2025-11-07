Uma mulher grávida de 11 semanas foi morta a tiros dentro de casa, e um homem também foi assassinado em frente ao imóvel na manhã desta sexta-feira (7). As vítimas ainda não foram identificadas pelas autoridades.
O crime aconteceu em Umuarama, no Noroeste do Paraná. Segundo informações divulgadas pelo portal Banda B, a mulher estava deitada na cama quando os suspeitos arrombaram a porta e efetuaram vários disparos.
O homem, que usava tornozeleira eletrônica, foi atingido do lado de fora da residência. Ainda não há confirmação se ele tinha relação com a gestante.
A Polícia Militar informou que os suspeitos fugiram do local em uma motocicleta e, até o momento, não há pistas sobre os responsáveis pelo duplo homicídio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.