Uma mulher de 33 anos morreu após um acidente entre um carro de aplicativo e um ônibus na tarde de quinta-feira (6). A vítima, identificada como Jaqueline Oliveira Jardim, estava acompanhada da filha de 7 anos quando o veículo foi atingido.

O caso ocorreu na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Portão, em Curitiba. Natural do Pará, Jaqueline morava na capital paranaense com o marido e os filhos. Ela havia acabado de sair de uma consulta médica com a filha e solicitado um carro por aplicativo para retornar para casa. Poucos minutos após o embarque, o automóvel foi atingido por um ônibus do transporte coletivo.