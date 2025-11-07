07 de novembro de 2025
Com 11 anos, menino pega carro do mãe e dirige até casa dos avós

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Com 11 anos, menino pega carro do pai e dirige até casa dos avós
Com 11 anos, menino pega carro do pai e dirige até casa dos avós

Um menino de 11 anos pegou o carro da mãe e dirigiu sozinho até a casa dos avós na manhã de quarta-feira (5). O caso chamou atenção pela ousadia do garoto, que percorreu o trajeto sem a autorização dos responsáveis.

O episódio aconteceu na zona norte de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a mãe, de 44 anos, acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM) por meio do aplicativo SOS Mulher ao perceber que o veículo havia sido retirado da garagem.

O automóvel foi encontrado pouco depois na casa dos avós paternos da criança, onde o menino também estava. Aos agentes, ele admitiu ter saído de casa por vontade própria e dirigido até o local.

O Conselho Tutelar foi acionado, e todos os envolvidos prestaram depoimento. A ocorrência foi registrada no 47º Distrito Policial, no Capão Redondo.

