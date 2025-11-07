Um menino de 11 anos pegou o carro da mãe e dirigiu sozinho até a casa dos avós na manhã de quarta-feira (5). O caso chamou atenção pela ousadia do garoto, que percorreu o trajeto sem a autorização dos responsáveis.

O episódio aconteceu na zona norte de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a mãe, de 44 anos, acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM) por meio do aplicativo SOS Mulher ao perceber que o veículo havia sido retirado da garagem.