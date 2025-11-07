A Prefeitura de São José dos Campos montou uma operação especial de trânsito para os dois domingos do Enem, 9 e 16 de novembro, com o objetivo de melhorar a circulação, garantir a segurança dos estudantes e facilitar o acesso aos locais de prova.
Agentes de mobilidade serão posicionados em pontos de maior movimento, principalmente no entorno das universidades Anhanguera, Unip e Univap, orientando motoristas e pedestres e controlando cruzamentos para evitar congestionamentos.
No Urbanova, haverá vagas reservadas na Avenida Shishima Hifumi, entre a Rua Dr. Osvaldo Couto e a Avenida Ironman Victor Garrido, no sentido bairro. Já próximo à rotatória da Univap, a Avenida Celuta Barbosa Mendonça terá estacionamento permitido em 45 graus para ampliar a capacidade de vagas.
O transporte público contará com reforço de ônibus, de acordo com a demanda de cada dia, e toda a operação será acompanhada pelo CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que fará o monitoramento em tempo real para ajustes imediatos, se necessário.
A prefeitura orienta que os candidatos saiam de casa com antecedência. Quem optar por carro ou carona deve fazer o desembarque de forma rápida e seguir as instruções dos agentes, para reduzir impactos no trânsito.