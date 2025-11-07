A Prefeitura de São José dos Campos montou uma operação especial de trânsito para os dois domingos do Enem, 9 e 16 de novembro, com o objetivo de melhorar a circulação, garantir a segurança dos estudantes e facilitar o acesso aos locais de prova.

Agentes de mobilidade serão posicionados em pontos de maior movimento, principalmente no entorno das universidades Anhanguera, Unip e Univap, orientando motoristas e pedestres e controlando cruzamentos para evitar congestionamentos.

