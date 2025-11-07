O Governo de São Paulo abriu nesta segunda-feira (3) o concurso público para 1.100 vagas de policial penal — todas destinadas a candidatos do sexo masculino. O cargo exige ensino superior em qualquer área e oferece salário inicial de R$ 4.695,60, com regime de dedicação exclusiva.

As inscrições ficam abertas até 8 de dezembro, pelo site do Instituto AOCP, organizador do certame. A taxa é de R$ 122,17. Pedidos de isenção ou redução de 50% podem ser feitos entre 3 e 6 de novembro, para doadores de sangue ou candidatos que sejam estudantes com renda de até dois salários mínimos ou desempregados.

