O Governo de São Paulo abriu nesta segunda-feira (3) o concurso público para 1.100 vagas de policial penal — todas destinadas a candidatos do sexo masculino. O cargo exige ensino superior em qualquer área e oferece salário inicial de R$ 4.695,60, com regime de dedicação exclusiva.
As inscrições ficam abertas até 8 de dezembro, pelo site do Instituto AOCP, organizador do certame. A taxa é de R$ 122,17. Pedidos de isenção ou redução de 50% podem ser feitos entre 3 e 6 de novembro, para doadores de sangue ou candidatos que sejam estudantes com renda de até dois salários mínimos ou desempregados.
Para concorrer, é necessário ter entre 18 e 35 anos, altura mínima de 1,60 m, CNH categoria B e comprovar aptidão física e psicológica. Também são vetadas tatuagens com referências ofensivas ou que façam apologia à violência, discriminação, atividades criminosas ou ideologias extremistas.
O concurso terá quatro fases eliminatórias: prova objetiva, TAF (Teste de Aptidão Física), avaliação psicológica e investigação social. A prova está prevista para 8 de fevereiro de 2026, com 50 questões de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais, aplicadas em cidades como Taubaté, São Paulo, Campinas e São José do Rio Preto.
O TAF incluirá barra fixa, abdominal, corrida de 50 metros e 12 minutos. Já a investigação social analisará antecedentes, conduta e histórico do candidato.
Criada oficialmente em 2024 pela Lei Orgânica da Polícia Penal, a corporação integra a estrutura de segurança pública do Estado, vinculada à SAP (Secretaria da Administração Penitenciária). O policial penal atua na custódia de detentos, segurança de unidades prisionais, escoltas, prevenção de fugas e gerenciamento de crises.
O edital e atualizações estão disponíveis nos sites do Instituto AOCP, SAP, Diário Oficial do Estado e Portal de Concursos SP.