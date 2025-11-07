09 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
NA SEGUNDA-FEIRA

Após 7 meses, CPI da Merenda coletará primeiros depoimentos

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CMT
Comissão ouvirá três servidores da Prefeitura de Taubaté na próxima segunda-feira
Comissão ouvirá três servidores da Prefeitura de Taubaté na próxima segunda-feira

Sete meses após ser aberta na Câmara de Taubaté, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Merenda irá realizar na próxima segunda-feira (10) a primeira sessão pública para coleta de depoimentos.

A partir das 18h, serão ouvidos três servidores da Prefeitura: Luciana Pereira da Nobrega (nutricionista da Divisão de Alimentação Escolar), Rosana Marcia de Campos (conselheira de Alimentação Escolar) e Willer Guimarães Bastos (servidor da Divisão de Alimentação Escolar).

As oitivas serão realizadas no plenário do Legislativo e terão transmissão ao vivo pela TV Câmara.

Comissão.

A CPI foi aberta em abril para apurar "possíveis irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede municipal de ensino".

A comissão é presidida por Moisés Pirulito (PL) e tem como outros integrantes Diego Fonseca (PL), Vivi da Rádio (Republicanos), Douglas Carbonne (Solidariedade) e Talita (PSB). Os suplentes são Nunes Coelho (Republicanos) e Isaac do Carmo (PT).

A CPI tem prazo até 29 de novembro de 2028 para concluir os trabalhos e apresentar o relatório final.

