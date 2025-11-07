Sete meses após ser aberta na Câmara de Taubaté, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Merenda irá realizar na próxima segunda-feira (10) a primeira sessão pública para coleta de depoimentos.

A partir das 18h, serão ouvidos três servidores da Prefeitura: Luciana Pereira da Nobrega (nutricionista da Divisão de Alimentação Escolar), Rosana Marcia de Campos (conselheira de Alimentação Escolar) e Willer Guimarães Bastos (servidor da Divisão de Alimentação Escolar).