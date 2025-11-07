Em sabatina promovida por OVALE com os candidatos ao Palácio do Bom Conselho – clique aqui e confira o vídeo, a partir de 36m33s -, em setembro do ano passado, Sérgio afirmou que ele e o partido dele eram contra essa prática. "O Novo é sempre contra aumento de imposto, contra aumento de taxa, como a DPVAT [Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres, cuja volta era debatida no Congresso Nacional naquela época], contra aumento de Imposto de Renda, contra aumento de imposto sobre o consumo. Não faz sentido. A gente já paga muito imposto e a gente continua um país pobre, sem receber serviço em troca", disse na ocasião.

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), que essa semana enviou à Câmara projetos que aumentam o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em até 1.382% e que criam uma taxa de lixo com custo médio anual de R$ 343 , havia prometido na campanha eleitoral de 2024 que não aumentaria impostos e taxas caso fosse eleito.

Na sabatina, Sérgio foi questionado especificamente sobre a revisão da planta genérica de valores imobiliários. Sem explicar como, o então candidato afirmou que era possível fazer a atualização da planta sem aumentar o IPTU. "O taubateano não aguenta mais pagar imposto. O que a gente vai ter que estudar é como fazer essa revisão sem aumentar imposto. Dá para fazer de diversas maneiras. Uma coisa é você aumentar o valor por metro quadrado, outra coisa é você fazer as fiscalizações para monitorar onde era um terreno e agora é uma casa. Esses detalhes têm que ser adequados seguindo a lei", disse.

"Você tem que fazer os reajustes adequados seguindo a lei. Se tem um problema na fórmula do cálculo ou em como está sendo cobrado, tem que ser corrigido. Mas, de novo, sem aumento de imposto", acrescentou Sérgio na sabatina. "É complexo falar sem os dados corretos, mas esse é um compromisso não só do Sérgio, mas do Novo: de não aumentar imposto", completou o então candidato a prefeito.

Projetos.

Os dois projetos foram protocolados na última terça-feira (4) e serão debatidos na Câmara no próximo dia 14, em duas audiências públicas: o da taxa de lixo a partir das 9h, e o do IPTU a partir das 14h. A intenção do governo é de que as propostas sejam votadas ainda esse ano, o que faria as medidas valerem já a partir de 2026.