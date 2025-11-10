Segunda maior população do Vale do Paraíba, Taubaté tem 82.124 solteiros e 47.987 descasados, segundo dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O número de solteiros coloca a cidade na 115ª colocação do ranking estadual. A quantidade de pessoas que nunca se casaram representa 29,99% da população acima de 10 anos, segundo a pesquisa do IBGE.
O instituto também contabilizou os casados em Taubaté, que eram 143.715 e representavam 52,48% do total da cidade em 2022. Os separados (que não viviam em união em 2022) somavam 130.111, o que representava 47,52%%.
Já os que não viviam em união, mas já viveram, os chamados “descasados”, chegaram a 47.987 e representaram 17,52% da totalidade em Taubaté.
O número de solteiros em Taubaté supera a população de 29 cidades do Vale do Paraíba. A quantidade de descasados é maior do que o total de moradores de 27 municípios da região.