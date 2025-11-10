Segunda maior população do Vale do Paraíba, Taubaté tem 82.124 solteiros e 47.987 descasados, segundo dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O número de solteiros coloca a cidade na 115ª colocação do ranking estadual. A quantidade de pessoas que nunca se casaram representa 29,99% da população acima de 10 anos, segundo a pesquisa do IBGE.