O número de solteiros em São José dos Campos supera a população de 36 cidades do Vale do Paraíba. O maior município da região tem 187.666 solteiros, segundo dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Tal contingente de pessoas que nunca estiveram em uma união é maior do que a população de Pindamonhangaba, a quarta cidade mais populosa da região, com 172 mil habitantes. Taubaté e Jacareí são as duas maiores, depois de São José.
O contingente de pessoas solteiras de São José representa 30,66% da população acima de 10 anos, segundo a pesquisa do IBGE. Isso coloca a cidade na 83ª posição do ranking paulista de solteiros, que é liderado por de Pracinha, Reginópolis e Areias, com 48,59%, 39,24% e 35,21% de solteiros.
Taubaté aparece na 115ª colocação da lista, com 82.124 solteiros e 29,99% do total. Jacareí tem 63.265 solteiros, o que significa 29,93% da totalidade, colocando a cidade na 117ª posição do ranking de São Paulo.
Em São José, além dos solteiros, o IBGE contabilizou os casados, que eram 323.721 e contabilizam 52,89% do total. Os separados (não viviam em união em 2022) eram 288.298, o que representava 47,11% da totalidade.
Já os que não viviam em união, mas já viveram, os chamados “descasados”, chegaram a 100.632 e representaram 16,44% da totalidade em São José.