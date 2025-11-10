O número de solteiros em São José dos Campos supera a população de 36 cidades do Vale do Paraíba. O maior município da região tem 187.666 solteiros, segundo dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Tal contingente de pessoas que nunca estiveram em uma união é maior do que a população de Pindamonhangaba, a quarta cidade mais populosa da região, com 172 mil habitantes. Taubaté e Jacareí são as duas maiores, depois de São José.