Caso a Câmara de Taubaté aprove o projeto de revisão da planta genérica de valores imobiliários, que foi protocolado essa semana pelo prefeito Sérgio Victor (Novo), os bairros mais afastados da região central terão o maior aumento médio no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), segundo a Prefeitura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O maior aumento médio, de 370%, seria registrado no Cataguá, bairro em que diversos condomínios de alto padrão foram construídos desde a última revisão da planta genérica, em 1997. No Cataguá, aliás, ocorreria o maior aumento em um único imóvel, que seria de 1.382% em uma determinada casa.