O Vale do Paraíba tem 10 das 50 cidades paulistas com o maior percentual de solteiros, segundo dados do Censo 2022 divulgados na quarta-feira (5), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

É uma das regiões do estado com mais cidades no ‘top 50’ dos solteiros, mesmo contando com a “força espiritual” de Santo Antônio, o santo casamenteiro e padroeiro de oito cidades do Vale.