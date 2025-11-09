O Vale do Paraíba tem 10 das 50 cidades paulistas com o maior percentual de solteiros, segundo dados do Censo 2022 divulgados na quarta-feira (5), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
É uma das regiões do estado com mais cidades no ‘top 50’ dos solteiros, mesmo contando com a “força espiritual” de Santo Antônio, o santo casamenteiro e padroeiro de oito cidades do Vale.
Areias é a cidade da região com maior percentual de solteiros, com 35,21% da população acima de 10 anos. O município tem 1.099 pessoas nessa condição, segundo o IBGE. Só fica atrás de Pracinha e Reginópolis, com 48,59% e 39,24% de solteiros.
Cachoeira Paulista é a 13ª cidade no ranking paulista dos solteiros, com 9.197 pessoas que nunca viveram em união, 33,29% do total. Lavrinhas ficou na 14ª colocação, com 33,24% de solteiros (2.047).
Depois aparecem Queluz (18ª posição e 32,94% de solteiros), Aparecida (21ª / 32,75%), Potim (28ª / 32,24%), Piquete (31ª / 32,16%), Tremembé (34ª / 31,95%), Canas (42ª / 31,62%) e Silveiras (50ª / 31,30%).
São José dos Campos tem 187.666 solteiros, que correspondem a 30,66% da população acima de 10 anos, segundo o IBGE. A cidade está na 83ª posição do ranking paulista.
Já Taubaté aparece na 115ª colocação da lista, com 82.124 solteiros e 29,99% do total. Jacareí tem 63.265 solteiros, o que significa 29,93% da totalidade, colocando a cidade na 117ª posição do ranking de São Paulo.