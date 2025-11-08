Bairros das regiões Sul e Leste de São José dos Campos concentram 55% dos roubos e furtos de São José dos Campos, considerando o período de janeiro a setembro de 2025, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.
O mapa do crime mostra as regiões de maior incidência de roubos e furtos na cidade, que registra 5.079 crimes contra o patrimônio em 2025, sendo 475 roubos em geral, 68 roubos de veículos, 4.020 furtos e 516 furtos de veículos.
Em São José, a região Sul acumula 1.508 crimes no total, o que representa 29,69% da totalidade da cidade. Os bairros da zona Sul lideram em três dos quatro indicadores: roubo (146 / 30,74%), furto (1.135 / 28%) e furto de veículo (205 / 39,73%).
Os bairros da zona Leste lideram em dois indicadores e somam 1.282 crimes, 25% do total de São José. A região quase empata com a zona Sul em roubos (143 / 30.11%) e lidera em roubo de veículos (33 / 48,53%).
A região do Centro aparece em segundo lugar no total de crimes, com 1.341 ocorrências nos nove meses de 2025, 26,40% dos números da cidade. A região Central lidera em furto, ao lado da zona Sul, com 1.136 crimes e 28,26% da cidade.
As regiões Norte e Oeste têm números semelhantes em São José. A zona Oeste acumula 528 crimes contra o patrimônio (10,40% de São José) e a Norte registra 420 (8,27%).