Bairros das regiões Sul e Leste de São José dos Campos concentram 55% dos roubos e furtos de São José dos Campos, considerando o período de janeiro a setembro de 2025, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

O mapa do crime mostra as regiões de maior incidência de roubos e furtos na cidade, que registra 5.079 crimes contra o patrimônio em 2025, sendo 475 roubos em geral, 68 roubos de veículos, 4.020 furtos e 516 furtos de veículos.