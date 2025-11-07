Onde está Rubens?

A família procura por Rubens Marins de Jesus, que desapareceu nessa quinta-feira (6) no Vale do Paraíba. Ele é pai de família e mora na região.

