07 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESAPARECIDO

Onde está Rubens? Pai de família desaparece no Vale; Ajude

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Rubens Marins de Jesus
Rubens Marins de Jesus

Onde está Rubens?

A família procura por Rubens Marins de Jesus, que desapareceu nessa quinta-feira (6) no Vale do Paraíba. Ele é pai de família e mora na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo relato da filha, publicado nas redes sociais, Rubens saiu de casa na madrugada de quinta-feira e não voltou mais.

Ele deixou a residência em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba, por volta de 1h30 da madrugada.

“Saiu sem celular, sem documentos, sem nada, apenas com a roupa do corpo. Se alguém tiver notícias, por favor, me avisa”, escreveu a filha, a fotógrafa Rafa Marins.

“Até agora não tivemos notícia dele. Se alguém tiver alguma informação deve entrar em contato”, afirmou.

Ela divulgou perfil no Instagram para receber informações sobre o paradeiro do pai (clique aqui). A Polícia Militar também pode ser comunicada pelo 190.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários