Onde está Rubens?
A família procura por Rubens Marins de Jesus, que desapareceu nessa quinta-feira (6) no Vale do Paraíba. Ele é pai de família e mora na região.
Segundo relato da filha, publicado nas redes sociais, Rubens saiu de casa na madrugada de quinta-feira e não voltou mais.
Ele deixou a residência em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba, por volta de 1h30 da madrugada.
“Saiu sem celular, sem documentos, sem nada, apenas com a roupa do corpo. Se alguém tiver notícias, por favor, me avisa”, escreveu a filha, a fotógrafa Rafa Marins.
“Até agora não tivemos notícia dele. Se alguém tiver alguma informação deve entrar em contato”, afirmou.
Ela divulgou perfil no Instagram para receber informações sobre o paradeiro do pai (clique aqui). A Polícia Militar também pode ser comunicada pelo 190.