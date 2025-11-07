A recuperação da Represa do Umuarama, em Campos do Jordão, segue em andamento com obras de desassoreamento iniciadas em junho deste ano.



Com investimento de R$ 2,48 milhões, a intervenção é executada pela SP Águas e tem como objetivo aumentar a capacidade de armazenamento de água, melhorar a qualidade hídrica e revitalizar um importante patrimônio ambiental da cidade.

