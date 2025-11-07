A recuperação da Represa do Umuarama, em Campos do Jordão, segue em andamento com obras de desassoreamento iniciadas em junho deste ano.
Com investimento de R$ 2,48 milhões, a intervenção é executada pela SP Águas e tem como objetivo aumentar a capacidade de armazenamento de água, melhorar a qualidade hídrica e revitalizar um importante patrimônio ambiental da cidade.
A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), Natália Resende, esteve no local na tarde desta sexta-feira (7) para acompanhar a execução das ações.
A represa, formada pela confluência do córrego Abernéssia (ou Umuarama) com um afluente secundário, possui cerca de 15 mil m² de espelho d’água e sofre há anos com o acúmulo de sedimentos e matéria orgânica oriundos da drenagem urbana e das encostas da região.
A obra prevê a remoção de aproximadamente 18 mil m³ de sedimentos e 2.500 m³ de macrófitas aquáticas. Além disso, está prevista a limpeza de um trecho de 756 metros do Córrego Umuarama, localizado antes da chegada das águas ao reservatório principal.
Segundo a Semil, a Prefeitura solicitou que o Programa Rios Vivos estenda as ações também à Represa da Vila Inglesa, responsável pela captação de água para abastecimento público no município.
“Revitalizar mananciais é prioridade do Governo de São Paulo. Aqui, estamos devolvendo à represa do Umuarama sua função ambiental e reforçando o abastecimento do município, com benefícios diretos para a população e para o ecossistema local”, afirmou a secretária Natália Resende.
A represa tem importância histórica para Campos do Jordão. Construída para atender a antiga Usina do Umuarama, inaugurada em 1919, foi a primeira estrutura de fornecimento de energia elétrica da cidade. Embora esteja desativada há décadas, mantém valor ambiental e simbólico para o município, agora em processo de recuperação.