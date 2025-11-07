07 de novembro de 2025
IMPLOSÃO

Hotel Urupema vai ser implodido no centro de São José; Confira

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

A implosão do Hotel Urupema, na avenida 9 de Julho, no centro de São José dos Campos, foi confirmada para o dia 16 de novembro (domingo), às 10h. 
A demolição será controlada e executada pela Engemak Construtora, em parceria com a Defesa Civil, dentro de um plano de contingência aprovado pela Prefeitura. Moradores de prédios vizinhos devem desocupar seus apartamentos até 9h e só retornar após liberação oficial, prevista para 10h30.

Durante a operação, ruas próximas serão interditadas e estará proibido estacionar nas vias afetadas. Tapumes e barreiras de segurança começaram a ser instalados após o fechamento do hotel, em julho.

Segundo o especialista em demolições urbanas “Manezinho da Implosão”, a operação é segura e tecnicamente viável: “Há espaço no estacionamento para direcionar a queda do prédio.”

A Engemak informa que palestras foram realizadas com moradores e comerciantes para esclarecer dúvidas e padronizar procedimentos de segurança antes, durante e após a implosão.

Inaugurado em 1976, o Hotel Urupema foi referência em hospedagem e eventos por quase cinco décadas. Encerradas as atividades, o terreno passará a abrigar o Urupema Residence & Mall.

O projeto prevê um empreendimento de 17 andares combinando moradia compacta e comércio. As unidades residenciais, de 33 a 37 m², estão 100% vendidas.

Entre os equipamentos coletivos estão piscina, academia, spa, salão de jogos, churrasqueira e lavanderia compartilhada.

O mall voltado para a avenida 9 de Julho deve receber lojas âncoras e operações de maior padrão, fortalecendo o comércio local. As obras têm início previsto para o início de 2026.

A implosão do Hotel Urupema vai acontecer 15 meses após a implosão do esqueleto de um prédio de nove andares na avenida Tubarão, no Jardim Aquarius, em agosto de 2024. Na ocasião, a implosão durou seis segundos.

