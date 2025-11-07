A implosão do Hotel Urupema, na avenida 9 de Julho, no centro de São José dos Campos, foi confirmada para o dia 16 de novembro (domingo), às 10h.

A demolição será controlada e executada pela Engemak Construtora, em parceria com a Defesa Civil, dentro de um plano de contingência aprovado pela Prefeitura. Moradores de prédios vizinhos devem desocupar seus apartamentos até 9h e só retornar após liberação oficial, prevista para 10h30.

Durante a operação, ruas próximas serão interditadas e estará proibido estacionar nas vias afetadas. Tapumes e barreiras de segurança começaram a ser instalados após o fechamento do hotel, em julho.