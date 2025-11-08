08 de novembro de 2025
PLANOS PARA FUTURO

Embraer prevê ‘expansão mais ambiciosa’ na próxima década

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Embraer investe em novas tecnologias para definir aviões do futuro
Terceira maior fabricante de aviões do mundo, a Embraer prevê uma “expansão mais ambiciosa” na próxima década, com o desenvolvimento de novas aeronaves. O plano já vem sendo gestado na sede da companhia, em São José dos Campos.

Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer, falou sobre o assunto durante conferência de resultados financeiros nessa semana.

Segundo ele, o atual portfólio de produtos da empresa é “moderno e competitivo”, o que garantiu um montante recorde de encomendas de US$ 31,3 bilhões – R$ 168 bilhões na cotação do dólar – no terceiro trimestre de 2025.

A carteira de pedidos (backlog) foi classificada pela fabricante como “um nível sem precedentes”.

“Temos um backlog de pedidos muito alto e continuamos focando na venda de produtos. Esse backlog garante um aumento para a companhia por cinco ou 10 anos”, afirmou Gomes Neto.

No entanto, a fabricante já está pensando nos próximos passos e numa provável nova família de jatos comerciais.

“Estamos pensamos além disso e investindo em novas tecnologias para o crescimento da empresa a partir de 10 anos, com visão de longo prazo e novos produtos nas três áreas, além de aumento para a companhia”, afirmou o executivo.

Gomes Neto disse que a Embraer está olhando para desenvolver “aviões maiores e menores” e de propulsão elétrica (‘carro voador’ da Eve Air Mobility) e híbrida (aviões de médio tamanho).

“Não temos uma definição de qual rumo seguir, por isso vamos investir em novas tecnologias e vamos decidir isso no futuro, estamos preparados para tomar essa decisão no futuro. Mantemos a prontidão tecnológica, mas ainda não temos uma definição se será aeronave pequena ou grande”, disse Gomes Neto.

