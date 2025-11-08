Terceira maior fabricante de aviões do mundo, a Embraer prevê uma “expansão mais ambiciosa” na próxima década, com o desenvolvimento de novas aeronaves. O plano já vem sendo gestado na sede da companhia, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer, falou sobre o assunto durante conferência de resultados financeiros nessa semana.