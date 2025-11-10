As tarifas de importação impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, já somaram impactos de R$ 144 milhões (de acordo com a atual cotação do dólar) para a Embraer neste ano. A empresa escapou da sobretaxa de 40%, mas continua com taxa de 10% para seus produtos entrarem nos Estados Unidos.

Durante conferência de resultados financeiros nessa semana, o presidente e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, explicou que o tarifaço prejudica a fabricante em dois aspectos.