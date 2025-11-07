O presidente e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, disse estar otimista com um acordo entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos sobre tarifas impostas ao setor.

O presidente norte-americano, Donald Trump, impôs sobretaxa de 40% a produtos exportados pelo Brasil aos EUA, que se somam aos 10% de taxa anunciados anteriormente. Com isso, diversos produtos nacionais estão com 50% de taxa para a entrada nos EUA.