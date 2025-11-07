Multinacional brasileira do crime, o PCC (Primeiro Comando da Capital) continua tendo um líder máximo: Marcos Willians Herbas Camacho, mais conhecido como Marcola, de 57 anos.
O chefão do PCC está preso na Penitenciária Federal em Brasília e cumprindo penas de mais de 300 anos de prisão. Ele está no presídio desde fevereiro de 2019 e permanecerá no local ao menos até o fim deste ano.
“Marcola continua sendo líder do PCC. Ele está em presídio federal, mas ele é o topo, é ele quem decide, de fato”, afirmou o promotor de justiça Alexandre Castilho, membro do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), órgão especializado do Ministério Público de São Paulo.
Criado em 1993 no anexo da Casa de Custódia de Taubaté, apelidado pelos presos de ‘Piranhão’, o PCC evoluiu no mundo do crime e hoje está presente em quase todos os estados brasileiros.
“Hoje o PCC é uma empresa, basicamente voltada para o tráfico internacional [de drogas], inclusive a gente já tem notícias da presença do PCC na Europa. Já houve até informações da presença de integrantes do PCC nos Estados Unidos”, afirmou Castilho em participação no Documento OVALE Cast, uma grande reportagem em formato de podcast.
“Até por essa ligação com as máfias europeias, a máfia italiana e outras máfias, para estabelecer a rota do tráfico com a Europa. Porque a droga na Europa vale uma fortuna. Então é isso de fato que dá dinheiro para o PCC”, completou o promotor.
