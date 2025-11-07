Multinacional brasileira do crime, o PCC (Primeiro Comando da Capital) continua tendo um líder máximo: Marcos Willians Herbas Camacho, mais conhecido como Marcola, de 57 anos.

O chefão do PCC está preso na Penitenciária Federal em Brasília e cumprindo penas de mais de 300 anos de prisão. Ele está no presídio desde fevereiro de 2019 e permanecerá no local ao menos até o fim deste ano.