O MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania) desmentiu a informação que circula em sites e redes sociais sobre uma suposta proposta de assistência financeira a familiares de pessoas mortas em recentes operações no Rio de Janeiro.

Segundo posicionamento oficial, as notícias veiculadas são inverídicas e não houve nenhum anúncio de ajuda financeira às famílias afetadas.

