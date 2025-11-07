07 de novembro de 2025
Logo Sampi
FAKE NEWS

Governo desmente auxílio para família de mortos em operação no RJ

Por Redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Fernando Frazão/Agência Brasil
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania) desmentiu a informação que circula em sites e redes sociais sobre uma suposta proposta de assistência financeira a familiares de pessoas mortas em recentes operações no Rio de Janeiro.

Segundo posicionamento oficial, as notícias veiculadas são inverídicas e não houve nenhum anúncio de ajuda financeira às famílias afetadas.

A presença da equipe federal, incluindo a ministra Macaé Evaristo, no Rio de Janeiro teve como objetivo principal garantir a retomada de serviços públicos essenciais, além do acolhimento humanitário e do diálogo com as comunidades.

O Ministério também destacou que abriu um canal específico no Disque 100 para receber relatos das comunidades impactadas pelas operações e reiterou o compromisso do Governo do Brasil com o combate ao crime organizado, desmantelando suas estruturas de organização e fontes de financiamento.

