Uma menina de 9 anos cortou e doou seu cabelo para um projeto social de São José dos Campos depois que o avô foi diagnosticado com câncer.
O gesto da menina foi divulgado nas redes sociais pela jornalista, editora de textos e especialista em Educação Infantil Edilene Faria, e encantou dezenas de internautas.
No vídeo, a menina Clara disse que decidiu doar o cabelo por causa das “pessoas que também estão precisando”.
“Porque tem muitas pessoas que estão tendo câncer, daí com o cabelo que dá para doar, eles fazem peruca e ajudam muito as pessoas”, disse ela.
“Eu já sabia que o câncer existia faz tempo e eu já queria doar o meu cabelo faz um tempo, só que tinha que esperar ele crescer um pouquinho mais. Com o vovô assim, eu me inspirei mais em doar meu cabelo. Eu não me arrependi”, contou Clara, que é neta do corretor de imóveis Celso Affonso Ronchetti Vianna.
Edilene comentou a iniciativa da menina: “Clara doou o cabelo para ajudar pessoas com câncer, em São José dos Campos. O projeto escolhido foi Casa Rosa, que empresta perucas e devolve a autoestima para pessoas em tratamento. A Clara já tinha essa vontade, mas tomou a decisão após seu vovô receber o diagnóstico. Tenho muito orgulho de ver a pessoa que está se tornando, minha linda. Te amo”, escreveu a jornalista.
O perfil do projeto social Casa Rosa no Instagram publicou o vídeo e agradeceu a doação da menina: “A Clarinha doou o cabelo pra Casa Rosa e encheu nosso coração de amor. A gente agradece demais e torce pelo seu avô, Clara!”.
“Que gesto lindo, Clarinha! Estou também esperando o meu cabelo crescer para fazer igual você!”, disse Jeanie Matos.
“Como eu me emocionei ao assistir esse vídeo. A Clara ficou ainda mais linda. Amo muito!”, afirmou Elisangela Faria.