Uma menina de 9 anos cortou e doou seu cabelo para um projeto social de São José dos Campos depois que o avô foi diagnosticado com câncer.

O gesto da menina foi divulgado nas redes sociais pela jornalista, editora de textos e especialista em Educação Infantil Edilene Faria, e encantou dezenas de internautas.