O Taubaté visita o São Paulo na manhã deste sábado (8), a partir das 11h, no CT Laudo Natel, em Cotia, pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As Meninas do Burrão, sob comando do técnico Arismar Junior, vêm de derrota fora de casa por goleada, quando levaram 4 a 0 do Santos. Agora, tentam uma reação imediata contra outro adversário tradicional no torneio estadual.
Ainda restam mais três jogos para o final da primeira fase e as taubateanas praticamente já não podem mais chegar ao G-4. Com 6 pontos, o time da região está em penúltimo lugar, entre oito participantes, com três vitórias, mas perdeu três pontos por punição.
Já o São Paulo está em quinto lugar, com 14 pontos, apenas um atrás do Red Bull Bragantino, que fecha a zona de classificação. Por isso, tentará tirar proveito do fator casa para vencer as Guerreiras Alviazul e entrarem de novo no G-4.
Confira a tabela de jogos da equipe na competição:
1º Turno
08/05 – 18h – Ferroviária 6x0 AD Taubaté – Arena da Fonte
14/05 – 16h – AD Taubaté 1x0 Realidade Jovem – Joaquinzão
04/06 – 21h – Corinthians 5x1 AD Taubaté – José Liberatti
09/07 – 19h – AD Taubaté 2x0 Santos – Joaquinzão
02/08 – 11h – AD Taubaté 0x1 São Paulo – Joaquinzão
13/08 – 16h – Red Bull Bragantino 2x0 AD Taubaté – Gabriel Marques da Silva
20/08 – 15h – AD Taubaté 1x2 Palmeiras – Joaquinzão
2º Turno
03/09 - 15h – AD Taubaté 0x2 Ferroviária – Joaquinzão
20/09 – 15h – Realidade Jovem 0x1 AD Taubaté - João Mendes Athayde
27/09 – 15h – AD Taubaté 0x3 Corinthians – Joaquinzão
31/10 – 19h - Santos 4x0 AD Taubaté – Distrital do Inamar
08/11 – 11h - São Paulo x AD Taubaté – CT de Cotia
12/11 – 15h – AD Taubaté x Red Bull Bragantino – Joaquinzão
16/11 – 19h30 – Palmeiras x AD Taubaté – Arena Barueri