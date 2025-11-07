09 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMININO

Meninas do Burrão encaram o São Paulo fora de casa pelo Paulista

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Junior Santos/AD Taubaté
Meninas do Burrão encaram o São Paulo fora de casa pelo Paulista
Meninas do Burrão encaram o São Paulo fora de casa pelo Paulista

O Taubaté visita o São Paulo na manhã deste sábado (8), a partir das 11h, no CT Laudo Natel, em Cotia, pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As Meninas do Burrão, sob comando do técnico Arismar Junior, vêm de derrota fora de casa por goleada, quando levaram 4 a 0 do Santos. Agora, tentam uma reação imediata contra outro adversário tradicional no torneio estadual.

Ainda restam mais três jogos para o final da primeira fase e as taubateanas praticamente já não podem mais chegar ao G-4. Com 6 pontos, o time da região está em penúltimo lugar, entre oito participantes, com três vitórias, mas perdeu três pontos por punição.

Já o São Paulo está em quinto lugar, com 14 pontos, apenas um atrás do Red Bull Bragantino, que fecha a zona de classificação. Por isso, tentará tirar proveito do fator casa para vencer as Guerreiras Alviazul e entrarem de novo no G-4.

Confira a tabela de jogos da equipe na competição:

1º Turno

08/05 – 18h – Ferroviária 6x0 AD Taubaté – Arena da Fonte

14/05 – 16h – AD Taubaté 1x0 Realidade Jovem – Joaquinzão

04/06 – 21h – Corinthians 5x1 AD Taubaté – José Liberatti

09/07 – 19h – AD Taubaté 2x0 Santos – Joaquinzão

02/08 – 11h – AD Taubaté 0x1 São Paulo – Joaquinzão

13/08 – 16h – Red Bull Bragantino 2x0 AD Taubaté – Gabriel Marques da Silva

20/08 – 15h – AD Taubaté 1x2 Palmeiras – Joaquinzão

2º Turno

03/09 - 15h – AD Taubaté 0x2 Ferroviária – Joaquinzão

20/09 – 15h – Realidade Jovem 0x1 AD Taubaté - João Mendes Athayde

27/09 – 15h – AD Taubaté 0x3 Corinthians – Joaquinzão

31/10 – 19h -  Santos 4x0 AD Taubaté – Distrital do Inamar

08/11 – 11h -  São Paulo x AD Taubaté – CT de Cotia

12/11 – 15h – AD Taubaté x Red Bull Bragantino – Joaquinzão

16/11 – 19h30 – Palmeiras x AD Taubaté – Arena Barueri

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários