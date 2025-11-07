O Taubaté visita o São Paulo na manhã deste sábado (8), a partir das 11h, no CT Laudo Natel, em Cotia, pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino.

As Meninas do Burrão, sob comando do técnico Arismar Junior, vêm de derrota fora de casa por goleada, quando levaram 4 a 0 do Santos. Agora, tentam uma reação imediata contra outro adversário tradicional no torneio estadual.