Novembro Azul é um movimento global dedicado ao combate ao câncer de próstata. No Brasil, a campanha tem se consolidado como um alerta aos cuidados de saúde integral do homem. O foco no câncer se justifica com a alta incidência de casos.

Segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), a estimativa é de que sejam registrados 71.730 novos casos para cada ano do triênio 2023-2025, o que significa que a doença deve atingir 1 em cada 6 homens ao longo de suas vidas.

A doença