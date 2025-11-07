Um menino de 12 anos morreu na manhã de quinta-feira (6) após uma trave de uma quadra de futsal cair sobre ele no Centro Esportivo de Ibema, no Oeste do Paraná.

Segundo nota do governo do Paraná, o menino era matriculado na rede estadual. O acidente ocorreu em uma quadra esportiva municipal próxima ao Colégio Estadual José de Anchieta. O espaço também recebe Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo da rede estadual.