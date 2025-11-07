Um menino de 12 anos morreu na manhã de quinta-feira (6) após uma trave de uma quadra de futsal cair sobre ele no Centro Esportivo de Ibema, no Oeste do Paraná.
Segundo nota do governo do Paraná, o menino era matriculado na rede estadual. O acidente ocorreu em uma quadra esportiva municipal próxima ao Colégio Estadual José de Anchieta. O espaço também recebe Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo da rede estadual.
Após a aula que aconteceu pela manhã, o menino ficou na quadra em uma atividade com monitores do município e acabou sofrendo o acidente, segundo a nota. O jovem chegou a ser socorrido e foi levado por uma ambulância do município a um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos.
Durante a aula, segundo testemunhas, o aluno se pendurou na trave do gol, que tombou sobre ele. Conforme a Polícia Civil, a trave não era chumbada no chão e, sim, de "encaixe". Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento e não resistiu.
O serviço de transporte aéreo do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para transferir a vítima a um hospital em Cascavel, mas o transporte não pôde ser realizado devido à instabilidade do quadro clínico do paciente.
A Prefeitura de Ibema decretou luto oficial de três dias pela morte do estudante, identificado como Eliedson Maciel dos Santos, e lamentou a morte nas redes sociais. As aulas no colégio estadual foram suspensas até a próxima segunda-feira (10).
O Núcleo Regional de Educação de Cascavel informou que uma equipe de psicólogos e assistentes sociais está prestando apoio aos familiares, alunos e professores da instituição.
Vela a íntegra da nota do governo estadual:
“O Governo do Paraná lamenta informar que um menino matriculado na rede estadual de apenas 12 anos morreu após ser atingido por uma trave em uma quadra esportiva municipal próxima ao Colégio Estadual José de Anchieta, em Ibema, na região Oeste. O espaço também recebe Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo (AETE) da rede estadual. Após a aula que aconteceu nesta manhã, o menino ficou na quadra em uma atividade com monitores do município e acabou sofrendo o acidente.
O adolescente chegou a ser socorrido, foi levado de ambulância a um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos.
A equipe de psicólogos e assistentes sociais do Núcleo Regional de Educação de Cascavel acompanha o caso e já conversou com os pais do estudante, prestando apoio aos familiares, à direção da escola e demais alunos e professores. As aulas foram canceladas até a próxima segunda-feira (10). A comunidade escolar está de luto.”
* Com informações do site TN Online