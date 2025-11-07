07 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE ILEGAL

Três homens são presos com espingarda e munições em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Espingarda e munições apreendidas em Lorena
Espingarda e munições apreendidas em Lorena

Durante uma vistoria veicular, policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam três homens por porte ilegal de arma de fogo. Uma arma e munições foram apreendidas. A ação aconteceu no bairro Novo Horizonte, em Lorena, na noite de quarta-feira (5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe localizou com os suspeitos uma espingarda calibre .12 e uma sacola plástica contendo 10 munições intactas e uma deflagrada de mesmo calibre.
Os três foram conduzidos à Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde permaneceram à disposição da justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários