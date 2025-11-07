Durante uma vistoria veicular, policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam três homens por porte ilegal de arma de fogo. Uma arma e munições foram apreendidas. A ação aconteceu no bairro Novo Horizonte, em Lorena, na noite de quarta-feira (5).

A equipe localizou com os suspeitos uma espingarda calibre .12 e uma sacola plástica contendo 10 munições intactas e uma deflagrada de mesmo calibre.

Os três foram conduzidos à Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde permaneceram à disposição da justiça.