A temporada natalina começa neste sábado (8) e se espalha pelos shoppings do Vale do Paraíba com chegada oficial de Papai Noel, paradas e desfiles temáticos, decorações instagramáveis e campanhas promocionais que incluem carro 0 km, vales-compras e brindes.

São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Caraguatatuba concentrarão as principais estreias entre os dias 8 e 18 de novembro. Programações são gratuitas e contam com teatro, música, cortejos, além de horários dedicados para fotos com o Bom Velhinho.