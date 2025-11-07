A temporada natalina começa neste sábado (8) e se espalha pelos shoppings do Vale do Paraíba com chegada oficial de Papai Noel, paradas e desfiles temáticos, decorações instagramáveis e campanhas promocionais que incluem carro 0 km, vales-compras e brindes.
São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Caraguatatuba concentrarão as principais estreias entre os dias 8 e 18 de novembro. Programações são gratuitas e contam com teatro, música, cortejos, além de horários dedicados para fotos com o Bom Velhinho.
Veja a programação por cidade e centro de compras:
São José dos Campos — Shopping Jardim Oriente (8/11, 16h)
A abertura será neste sábado (8), a partir das 16h, com teatro infantil na Praça de Alimentação. Às 16h30, o Papai Noel chega e inicia cortejo pelos corredores até o trono na Praça de Eventos.
A decoração “Natal na Estação dos Sonhos” ocupa mais de 450 m², com locomotiva central, caixas de presentes gigantes com cortinas de LED, piso interativo, escorregadores e árvores em tons vermelho e dourado. Há trono pet ao lado do trono do Noel e iluminação externa com arcos de LED nos jardins.
Atendimento do Noel: de terça a domingo, 14h–21h (intervalo 17h–18h); em 24/12 (quarta), 10h–12h.
Campanha de Natal (12/11/2025 a 04/01/2026): a cada R$ 250 em compras, o cliente concorre a um Peugeot 208 0 km e a 20 vales-compras de R$ 1.000 (loja Oscar Calçados). Sorteio: 05/01/2026.
Taubaté — Taubaté Shopping (8 e 9/11)
O “Natal de Experiências” começa no sábado (8), às 10h, com o show infantil “Com vocês, Bento e Totó”, oficina de pintura de rosto, pipoca e algodão-doce, além da chegada do Papai Noel.
No domingo (9), o shopping celebra aniversário com a Tarde do Samba, a partir das 15h, reunindo os grupos Intimidade S/A, Pagode dos Gigantes e Pura Resenha no estacionamento. A decoração tem o tema “Floresta Brasileira”, com ambientação sensorial e elementos naturais na Praça de Eventos, pensados para fotos e interação.
Pindamonhangaba — Shopping Pátio Pinda (9/11, a partir das 13h)
O “Natal Congelante” chega domingo (9), na Portaria 2, com pintura facial, pipoca e apresentações de dança de escolas locais ao longo da tarde. Às 15h30, o espetáculo “Natal Congelante” aquece a chegada do Papai Noel às 16h, em carro antigo.
A novidade é a exposição com 23 réplicas em tamanho real de animais da Era do Gelo, com movimento e som (mamute-lanoso, tigre-dentes-de-sabre, bicho-preguiça gigante, rinoceronte-lanoso), oferecendo experiência educativa e lúdica.
Campanha (a partir de 25/11):
A cada R$ 300 em compras, o cliente ganha 1 brinde (jogo “Caiu Perdeu” ou “Quem é?”) — limitado a 1 por CPF;
Participa do sorteio de um iPhone 17 Pro Max.
São José dos Campos — CenterVale Shopping (9/11, 15h)
O CenterVale apresenta, pela primeira vez, a “Parada das Luzes” neste domingo (9). O ponto de encontro será às 15h no Acesso B, com entrega de balões. O desfile começa às 15h30 e segue para apresentação na Praça de Eventos às 16h15.
Às 17h30, o trono do Noel é aberto para fotos e cartinhas. A decoração “Natal dos Ursos” tem árvore gigante, cenários temáticos e urso de grandes proporções na área externa, compondo um circuito instagramável.
Taubaté — Via Vale Shopping (16/11, 17h30)
No domingo da próxima semana (16), o Via Vale abre a temporada com a Parada de Natal às 17h30, no estacionamento, incluindo show da Turma da Magia, personagens, dançarinos e brincadeiras com pipoca, algodão-doce, balões, brindes e pintura de rosto. A decoração é inaugurada no mesmo dia, com elementos gigantes e clássicos natalinos, ideal para fotos em família.
Caraguatatuba — Serramar Shopping (15/11)
O Serramar prepara um “Natal Brilhante” com Coral Black Soul (com vozes do The Voice), teatro “Ohana – Uma Aventura de Natal”, o espetáculo “O Natal Dentro de Nós” e chegada oficial do Papai Noel às 17h, que segue para o trono.
A cenografia reúne milhares de luzes, corredores iluminados, playground, painel sensorial, mobiliário para oficinas e árvore de 3 m na Praça de Eventos.
A festa acontece a partir do dia 15 de novembro, com a chegada do Papai Noel e a inauguração oficial da decoração de Natal. O evento, gratuito e aberto ao público, terá início às 15h, no estacionamento do empreendimento.
Funcionamento do Noel: seg–sáb 14h–21h; dom/fer 14h–20h.
São José dos Campos — Colinas Shopping (18/11, 19h)
Na terça (18), o Colinas Shopping recebe o Papai Noel de trem, às 19h, pelo Acesso E (próximo ao Teatro Colinas). A trupe traz Mr. Gift, escudeiros, arlequins e a Banda Colinas em passeio pelo mall até o trono.
Depois do desembarque, há passeio gratuito de trenzinho entre 19h30 e 22h, por ordem de chegada. A decoração ocupa a Praça de Eventos recém-reformada, com árvore de 9 m, cachorro gigante (1,63 m) e escorregador, além de 500+ mangueiras e 110 estrelas iluminando o exterior.