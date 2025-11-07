07 de novembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Cão farejador localiza drogas e adolescente é apreendido em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Apreensão de drogas com adolescente em São José dos Campos
Uma ação de patrulhamento do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na apreensão de um adolescente por ato infracional de tráfico de drogas e de uma grande quantidade e variedade de entorpecentes. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (6) por volta das 17h30.

A abordagem aconteceu na rua Flor de Ipê, no bairro Santa Luzia. A equipe do Canil do Baep, com o apoio do cão farejador Volt, localizou uma bolsa que continha os ilícitos.

Dentro da bolsa, foram encontrados: 90 porções de maconha prontas para venda, dois pedaços brutos e um tijolo da mesma droga, 978 porções de cocaína embaladas a vácuo, 221 eppendorfs de cocaína e 400 pedras de crack.

Além das drogas, a polícia apreendeu R$ 308 em espécie.
O adolescente foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

