Uma ação de patrulhamento do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na apreensão de um adolescente por ato infracional de tráfico de drogas e de uma grande quantidade e variedade de entorpecentes. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (6) por volta das 17h30.
A abordagem aconteceu na rua Flor de Ipê, no bairro Santa Luzia. A equipe do Canil do Baep, com o apoio do cão farejador Volt, localizou uma bolsa que continha os ilícitos.
Dentro da bolsa, foram encontrados: 90 porções de maconha prontas para venda, dois pedaços brutos e um tijolo da mesma droga, 978 porções de cocaína embaladas a vácuo, 221 eppendorfs de cocaína e 400 pedras de crack.
Além das drogas, a polícia apreendeu R$ 308 em espécie.
O adolescente foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.