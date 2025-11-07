Uma ação de patrulhamento do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na apreensão de um adolescente por ato infracional de tráfico de drogas e de uma grande quantidade e variedade de entorpecentes. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (6) por volta das 17h30.

A abordagem aconteceu na rua Flor de Ipê, no bairro Santa Luzia. A equipe do Canil do Baep, com o apoio do cão farejador Volt, localizou uma bolsa que continha os ilícitos.

