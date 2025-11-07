A Polícia Militar, por meio do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior, atuou em duas ocorrências distintas relacionadas ao tráfico de drogas na quinta-feira (6), em Lorena. As ações de patrulhamento resultaram na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente.

No bairro Parque das Rodovias, os policiais abordaram o adolescente que portava uma sacola plástica contendo 112 eppendorfs de cocaína, além de um aparelho celular e R$ 50 em dinheiro. O menor foi conduzido à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e foi liberado ao seu responsável.

