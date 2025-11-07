07 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

PM prende um homem e apreende adolescente e drogas em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Cocaína apreendida com adolescente
Cocaína apreendida com adolescente

A Polícia Militar, por meio do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior, atuou em duas ocorrências distintas relacionadas ao tráfico de drogas na quinta-feira (6), em Lorena. As ações de patrulhamento resultaram na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente.

No bairro Parque das Rodovias, os policiais abordaram o adolescente que portava uma sacola plástica contendo 112 eppendorfs de cocaína, além de um aparelho celular e R$ 50 em dinheiro. O menor foi conduzido à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e foi liberado ao seu responsável.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A segunda ocorrência foi registrada no bairro Cecap. Um homem em atitude suspeita foi abordado pela equipe e, com ele, foi localizado um tijolo de maconha. O indivíduo foi imediatamente conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso em flagrante e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários