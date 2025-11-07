07 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PAVIMENTAÇÃO

Em São José, pista marginal da Dutra é liberada com asfalto ruim

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Trechos da Via Dutra com asfalto ruim
Trechos da Via Dutra com asfalto ruim

A liberação da pista marginal da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, aconteceu com o asfalto em má qualidade. Quem usou o novo acesso em Jacareí (sentido Rio de Janeiro) nessa quinta (6) notou que a qualidade da obra deixou a desejar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A reportagem percorreu o trecho e confirmou: ao invés de asfalto liso, de obra nova, o que se vê é uma pista áspera, como se o chão tivesse sido raspado para depois se aplicar a cobertura final, o que não aconteceu. São pelo menos dois quilômetros, dos quatro liberados, de trecho ruim.

Outra constatação é que a sinalização deixa a desejar, principalmente para o acesso à pista expressa. Cones dificultam a orientação do motorista pela via e, exemplo disso, é o acesso ao bairro Jardim das Indústrias (perto da antiga Kodak).

Outro lado.

A reportagem questionou a concessionária RioSP, responsável pela Via Dutra, sobre a qualidade do asfalto no trecho de dois quilômetros e se o serviço será refeito. Até agora, a concessionária não deu retorno. O espaço segue aberto.

A obra é financiada com dinheiro do governo federal, vindo do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários