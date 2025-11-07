A liberação da pista marginal da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, aconteceu com o asfalto em má qualidade. Quem usou o novo acesso em Jacareí (sentido Rio de Janeiro) nessa quinta (6) notou que a qualidade da obra deixou a desejar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A reportagem percorreu o trecho e confirmou: ao invés de asfalto liso, de obra nova, o que se vê é uma pista áspera, como se o chão tivesse sido raspado para depois se aplicar a cobertura final, o que não aconteceu. São pelo menos dois quilômetros, dos quatro liberados, de trecho ruim.