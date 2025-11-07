A liberação da pista marginal da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, aconteceu com o asfalto em má qualidade. Quem usou o novo acesso em Jacareí (sentido Rio de Janeiro) nessa quinta (6) notou que a qualidade da obra deixou a desejar.
A reportagem percorreu o trecho e confirmou: ao invés de asfalto liso, de obra nova, o que se vê é uma pista áspera, como se o chão tivesse sido raspado para depois se aplicar a cobertura final, o que não aconteceu. São pelo menos dois quilômetros, dos quatro liberados, de trecho ruim.
Outra constatação é que a sinalização deixa a desejar, principalmente para o acesso à pista expressa. Cones dificultam a orientação do motorista pela via e, exemplo disso, é o acesso ao bairro Jardim das Indústrias (perto da antiga Kodak).
Outro lado.
A reportagem questionou a concessionária RioSP, responsável pela Via Dutra, sobre a qualidade do asfalto no trecho de dois quilômetros e se o serviço será refeito. Até agora, a concessionária não deu retorno. O espaço segue aberto.
A obra é financiada com dinheiro do governo federal, vindo do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).