A Embraer anunciou nesta sexta-feira (7) a ativação de seu maior projeto global de geração de energia solar, localizado na sede da Embraer Executive Jets em Melbourne, Flórida (EUA).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Implementada em parceria com a FPL (Florida Power & Light Company), por meio do programa FPL SolarVantage, a instalação é, segundo a Embraer, um “marco importante na jornada rumo ao objetivo da Embraer de operar com 100% de energia renovável em todas as suas unidades até 2030”.