A Embraer anunciou nesta sexta-feira (7) a ativação de seu maior projeto global de geração de energia solar, localizado na sede da Embraer Executive Jets em Melbourne, Flórida (EUA).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Implementada em parceria com a FPL (Florida Power & Light Company), por meio do programa FPL SolarVantage, a instalação é, segundo a Embraer, um “marco importante na jornada rumo ao objetivo da Embraer de operar com 100% de energia renovável em todas as suas unidades até 2030”.
A instalação solar inclui mais de 1.900 painéis e é a primeira em uma unidade da Embraer nos Estados Unidos, projetada para compensar o consumo de energia no local.
Com a expectativa de fornecer até 1.800 MWh anualmente – o suficiente para alimentar a maior parte da instalação do Centro de Atendimento ao Cliente da empresa –, o sistema representa uma iniciativa significativa para a redução da pegada de carbono da Embraer na América do Norte.
A Embraer aproveitará a energia solar em locais adicionais na Flórida, além da sede, participando também do programa SolarTogether da FPL. O serviço de assinatura voluntária permite que os clientes tenham acesso aos benefícios ambientais e financeiros da energia solar em larga escala.
As unidades da Embraer envolvidas no programa poderão ter até 45% da energia que consomem anualmente fornecida pelos centros de energia solar da FPL, sem instalação nem manutenção de painéis solares, com potencial de compensar coletivamente cerca de 10 GWh em seu primeiro ano.
“Ao incluir fontes de energia renováveis em nossas instalações, estamos mais próximos de atingir as nossas metas de sustentabilidade, reforçando nosso compromisso com a inovação, que beneficia tanto nossos clientes quanto as comunidades em que operamos”, afirmou a vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação na Embraer, Andreza Alberto.
“Esperamos expandir esse projeto para além de nosso Centro de Atendimento ao Cliente, incluindo instalações adicionais em nosso campus de Melbourne e outros locais da Flórida.”
Essa expansão destaca o compromisso da Embraer com a sustentabilidade e a inovação, alinhado à estratégia ESG corporativa, que inclui a adoção e o uso crescente de combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês) nas operações de voo nas instalações de Melbourne.