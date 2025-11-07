A Prefeitura de Caçapava registrou boletim de ocorrência nessa quinta-feira (6) relatando suspeita de sabotagem em uma viatura estacionada na Usina de Asfalto da cidade, na rua Vereador Geraldo Nogueira da Silva, bairro Residencial Esperança. O caso foi comunicado à Polícia Civil.

Segundo o registro, alguém teria inserido areia no sistema de acoplagem do cavalo mecânico com a carreta. O material entope o sistema de ar e pode ocasionar a perda dos freios com o veículo em movimento, o que representa risco grave à segurança viária e aos trabalhadores. Após o fato, o conjunto deixou de funcionar.