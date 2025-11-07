Uma fisioterapeuta de 59 anos registrou boletim de ocorrência em Cruzeiro após ter sido vítima do golpe do falso advogado, com prejuízo aproximado de R$ 40 mil. O golpe foi aplicado por meio de mensagens recebidas via WhatsApp. O fato começou na manhã da última terça-feira (4) e foi oficialmente comunicado à polícia no começo da madrugada desta sexta-feira (7). O caso foi registrado como estelionato.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Trata-se de golpista que se passa pelo advogado da vítima (geralmente por WhatsApp) e anuncia que ela “ganhou uma causa”. Para “liberar” o suposto valor, ele pede um pagamento urgente (via Pix) para “custas” ou “taxas”. A vítima paga, mas a história da causa era falsa e o dinheiro vai para o criminoso.
Mensagem de WhatsApp de um número com DDD 12 é usada como “isca inicial”, com o golpista se passando por advogada conhecida da vítima, dizendo que ela havia “ganhado uma causa”.
Na sequência, outro número com DDD 11 se apresentou como sendo do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e induziu transferências entre contas da vítima (Caixa, Nubank e Mercado Pago) para o Banco Will (fintech brasileira).
Do Banco Will, o valor saiu via Pix para Anjos Pay Serviços de Tecnologia Ltda. Houve ainda um Pix de R$ 10.240 diretamente da Caixa ao mesmo destino, com comprovante anexado ao boletim de ocorrência.
Na quarta-feira (5), um terceiro telefone (DDD 38) voltou a pedir valores. Desconfiada, a vítima ligou para a verdadeira advogada, que negou o contato e confirmou tratar-se de golpe.