Uma fisioterapeuta de 59 anos registrou boletim de ocorrência em Cruzeiro após ter sido vítima do golpe do falso advogado, com prejuízo aproximado de R$ 40 mil. O golpe foi aplicado por meio de mensagens recebidas via WhatsApp. O fato começou na manhã da última terça-feira (4) e foi oficialmente comunicado à polícia no começo da madrugada desta sexta-feira (7). O caso foi registrado como estelionato.

Trata-se de golpista que se passa pelo advogado da vítima (geralmente por WhatsApp) e anuncia que ela “ganhou uma causa”. Para “liberar” o suposto valor, ele pede um pagamento urgente (via Pix) para “custas” ou “taxas”. A vítima paga, mas a história da causa era falsa e o dinheiro vai para o criminoso.