Policiais Militares da Companhia de Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça em Taubaté.
A ação aconteceu na noite de quinta-feira (6) durante patrulhamento pelo bairro Cecap.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A equipe se deparou com o suspeito e, ao abordá-lo, nada de ilícito foi encontrado.
Porém, em consulta aos dados pessoais, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação de veículo.
Diante do fato, ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.