07 de novembro de 2025
MANDADO EM ABERTO

Procurado por receptação de veículo é preso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Policiais Militares da Companhia de Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça em Taubaté.

A ação aconteceu na noite de quinta-feira (6) durante patrulhamento pelo bairro Cecap.

A equipe se deparou com o suspeito e, ao abordá-lo, nada de ilícito foi encontrado.

Porém, em consulta aos dados pessoais, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação de veículo.

Diante do fato, ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

