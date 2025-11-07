Policiais Militares da Companhia de Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça em Taubaté.

A ação aconteceu na noite de quinta-feira (6) durante patrulhamento pelo bairro Cecap.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp