Aquário de Ubatuba inova em projeto de identificação de espécies

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ Aquário de Ubatuba
O método eDNA permite identificar as espécies sem necessidade de captura
O Aquário de Ubatuba deu início a um projeto de monitoramento de ecossistemas marinhos em parceria com a Bio Bureau Biotecnologia LTDA, uma empresa nacional de inovação ambiental. A iniciativa, que começou em 10 de outubro, foca na análise da água por meio da tecnologia de eDNA (DNA Ambiental) para identificar espécies sem captura.

O método eDNA permite identificar as espécies presentes em um ambiente aquático pela detecção de fragmentos genéticos deixados na água, eliminando a necessidade de captura. Isso proporciona um retrato rápido, confiável e de alta resolução da biodiversidade local e das condições do ecossistema.

A pesquisa terá a duração de um ano, e os primeiros resultados detalhados das análises de água devem ser concluídos em até três meses.

A partir desses dados, será possível avaliar a eficácia da nova metodologia para identificar as espécies existentes em uma determinada região e mapear ameaças e vulnerabilidades ambientais.

