O Aquário de Ubatuba deu início a um projeto de monitoramento de ecossistemas marinhos em parceria com a Bio Bureau Biotecnologia LTDA, uma empresa nacional de inovação ambiental. A iniciativa, que começou em 10 de outubro, foca na análise da água por meio da tecnologia de eDNA (DNA Ambiental) para identificar espécies sem captura.

O método eDNA permite identificar as espécies presentes em um ambiente aquático pela detecção de fragmentos genéticos deixados na água, eliminando a necessidade de captura. Isso proporciona um retrato rápido, confiável e de alta resolução da biodiversidade local e das condições do ecossistema.

