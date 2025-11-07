Uma briga generalizada envolvendo adolescentes ligados a abrigos municipais foi registrada na rua Sebastião Humel, no Centro de São José dos Campos, por volta de 11h50 de quinta-feira (6).
Guardas civis municipais foram acionados por populares e separaram os envolvidos no local. O caso foi levado ao Plantão Policial e registrado como lesão corporal e ato infracional análogo.
Um homem de 38 anos, que disse ter tentado separar a briga, sofreu lesões no rosto e foi encaminhado a um hospital da região sul.
Uma adolescente foi encaminhada a um hospital da região norte, acompanhada por educadora do abrigo feminino.
Outra adolescente, que segundo o registro estava evadida do abrigo feminino e acompanhada de seu companheiro adulto, foi apresentada na delegacia e entregue ao Conselho Tutelar.
Dois rapazes vinculados ao abrigo masculino também teriam participado das agressões, mas não estavam mais no local quando a GCM chegou. Foram requisitados exames de corpo de delito.
Relatos indicam que a discussão começou entre duas adolescentes. Ao intervir, o homem de 38 anos teria sido agredido e revidado. Em seguida, outros participantes se aproximaram, ampliando o confronto para vias de fato. Parte dos nomes foi preservada por se tratar de menores de idade.
A ocorrência não foi em flagrante. O boletim registra que ainda faltam oitivas de testemunhas, juntada de laudos periciais e a coleta de imagens para elucidação do caso. As vítimas foram orientadas quanto ao prazo decadencial de seis meses para eventual representação criminal, contado do conhecimento da autoria. A investigação prosseguirá na delegacia da área do fato.