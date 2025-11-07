07 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BRIGA GENERALIZADA

Briga entre adolescentes de abrigos deixa feridos em São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Briga generalizada envolvendo adolescentes foi registrada na rua Sebastião Humel
Briga generalizada envolvendo adolescentes foi registrada na rua Sebastião Humel

Uma briga generalizada envolvendo adolescentes ligados a abrigos municipais foi registrada na rua Sebastião Humel, no Centro de São José dos Campos, por volta de 11h50 de quinta-feira (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Guardas civis municipais foram acionados por populares e separaram os envolvidos no local. O caso foi levado ao Plantão Policial e registrado como lesão corporal e ato infracional análogo.

Um homem de 38 anos, que disse ter tentado separar a briga, sofreu lesões no rosto e foi encaminhado a um hospital da região sul.

Uma adolescente foi encaminhada a um hospital da região norte, acompanhada por educadora do abrigo feminino.

Outra adolescente, que segundo o registro estava evadida do abrigo feminino e acompanhada de seu companheiro adulto, foi apresentada na delegacia e entregue ao Conselho Tutelar.

Dois rapazes vinculados ao abrigo masculino também teriam participado das agressões, mas não estavam mais no local quando a GCM chegou. Foram requisitados exames de corpo de delito.

Relatos indicam que a discussão começou entre duas adolescentes. Ao intervir, o homem de 38 anos teria sido agredido e revidado. Em seguida, outros participantes se aproximaram, ampliando o confronto para vias de fato. Parte dos nomes foi preservada por se tratar de menores de idade.

A ocorrência não foi em flagrante. O boletim registra que ainda faltam oitivas de testemunhas, juntada de laudos periciais e a coleta de imagens para elucidação do caso. As vítimas foram orientadas quanto ao prazo decadencial de seis meses para eventual representação criminal, contado do conhecimento da autoria. A investigação prosseguirá na delegacia da área do fato.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários