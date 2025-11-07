Uma briga generalizada envolvendo adolescentes ligados a abrigos municipais foi registrada na rua Sebastião Humel, no Centro de São José dos Campos, por volta de 11h50 de quinta-feira (6).

Guardas civis municipais foram acionados por populares e separaram os envolvidos no local. O caso foi levado ao Plantão Policial e registrado como lesão corporal e ato infracional análogo.