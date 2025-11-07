Uma jovem de 22 anos foi interceptada no CDP (Centro de Detenção Provisória) “Dr. Félix Nobre de Campos” de Taubaté ao tentar entrar com maconha. Ela levava o invólucro escondido na região íntima para entregar ao pai, que se encontra detido na unidade.

O incidente ocorreu no último sábado (1º), quando a visitante passava pelos procedimentos de praxe na entrada. A inspeção realizada por meio de escâner corporal revelou que ele trazia a droga oculta em seu corpo.

