CDP TAUBATÉ

Filha de preso é interceptada com droga em parte íntima em visita

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Jovem levava 87 gramas de maconha para entregar ao pai
Uma jovem de 22 anos foi interceptada no CDP (Centro de Detenção Provisória) “Dr. Félix Nobre de Campos” de Taubaté ao tentar entrar com maconha. Ela levava o invólucro escondido na região íntima para entregar ao pai, que se encontra detido na unidade.

O incidente ocorreu no último sábado (1º), quando a visitante passava pelos procedimentos de praxe na entrada. A inspeção realizada por meio de escâner corporal revelou que ele trazia a droga oculta em seu corpo.

Confrontada, ela admitiu a posse, retirou 87 gramas de maconha da região íntima e entregou às policiais penais.

A jovem e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de polícia local para registro do Boletim de Ocorrência e demais trâmites legais.

