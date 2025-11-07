Já está liberado o novo trecho de marginais da Via Dutra entre os km 159 e km 152+900. Alterações, que entraram em vigor na quinta-feira (6), visam melhoria do fluxo e alteram rotina de quem usa a via para entrada e saída de São José dos Campos.
O novo trecho tem aproximadamente 4 km de pistas marginais no sentido Rio de Janeiro, entre o km 158 e o km 152+900. Essa alteração reorganiza o fluxo de veículos O trânsito local passa a utilizar a marginal, enquanto o tráfego de longa distância segue pela pista expressa.
O acesso direto à pista expressa no km 158 em Jacareí para São José dos Campos foi encerrado. O motorista deverá permanecer na marginal e acessar a pista expressa somente no km 154+500.
No sentido Rio de Janeiro, para quem tem como destino Rio Comprido, Chácaras Reunidas, Parque Industrial e Jardim das Indústrias, o acesso é pela pista expressa no km 157+200. Quem quer pegar o Anel Viário e Rodovia dos Tamoios terá acesso pela pista expressa no km 153+700. Quem está no Chácaras Reunidas e precisa acessar a Dutra, Jardim das Indústrias, Anel Viário ou Tamoios deve utilizar o acesso no km 155+700.
Painéis eletrônicos ao longo da rodovia estão auxiliando na orientação aos motoristas.
A mudança busca reduzir congestionamentos nos acessos urbanos, organizar melhor o tráfego entre moradores e veículos de passagem, e dar mais segurança nas entradas e saídas da cidade.