Já está liberado o novo trecho de marginais da Via Dutra entre os km 159 e km 152+900. Alterações, que entraram em vigor na quinta-feira (6), visam melhoria do fluxo e alteram rotina de quem usa a via para entrada e saída de São José dos Campos.

O novo trecho tem aproximadamente 4 km de pistas marginais no sentido Rio de Janeiro, entre o km 158 e o km 152+900. Essa alteração reorganiza o fluxo de veículos O trânsito local passa a utilizar a marginal, enquanto o tráfego de longa distância segue pela pista expressa.

