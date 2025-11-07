07 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MOBILIDADE

Novas marginais da Via Dutra alteram trajetos em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSJC
Novas marginais na Dutra devem otimizar o tráfego
Novas marginais na Dutra devem otimizar o tráfego

Já está liberado o novo trecho de marginais da Via Dutra entre os km 159 e km 152+900. Alterações, que entraram em vigor na quinta-feira (6), visam melhoria do fluxo e alteram rotina de quem usa a via para entrada e saída de São José dos Campos.

O novo trecho tem aproximadamente 4 km de pistas marginais no sentido Rio de Janeiro, entre o km 158 e o km 152+900. Essa alteração reorganiza o fluxo de veículos O trânsito local passa a utilizar a marginal, enquanto o tráfego de longa distância segue pela pista expressa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acesso direto à pista expressa no km 158 em Jacareí para São José dos Campos foi encerrado. O motorista deverá permanecer na marginal e acessar a pista expressa somente no km 154+500.

No sentido Rio de Janeiro, para quem tem como destino Rio Comprido, Chácaras Reunidas, Parque Industrial e Jardim das Indústrias, o acesso é pela pista expressa no km 157+200. Quem quer pegar o Anel Viário e Rodovia dos Tamoios terá acesso pela pista expressa no km 153+700. Quem está no Chácaras Reunidas e precisa acessar a Dutra, Jardim das Indústrias, Anel Viário ou Tamoios deve utilizar o acesso no km 155+700.

Painéis eletrônicos ao longo da rodovia estão auxiliando na orientação aos motoristas.

A mudança busca reduzir congestionamentos nos acessos urbanos, organizar melhor o tráfego entre moradores e veículos de passagem, e dar mais segurança nas entradas e saídas da cidade.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários