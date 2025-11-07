A Prefeitura de São Sebastião lançou uma Consulta Pública buscando participação popular na elaboração do Plamcon (Plano Municipal de Contingência), instrumento que determina ações de prevenção e enfrentamento de desastres.
O Plamcon deve definir procedimentos, atribuir responsabilidades e detalhar as medidas de prevenção e de atuação emergencial em situações de risco, desastre ou calamidade pública no município. As ações devem funcionar de forma ágil e eficaz, com o mínimo de impacto possível às famílias, patrimônio e meio ambiente.
Os munícipes podem colaborar com sugestões, observações e informações complementares, garantindo que o plano reflita a realidade local e esteja alinhado ao interesse público. O engajamento popular garante a transparência de todo o processo.
Os interessados têm até o dia 17 de novembro para enviar contribuições por meio do formulário disponível no link: https://tinyurl.com/y4sex5mp