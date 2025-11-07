07 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

CONTINGÊNCIA

São Sebastião ouve a população sobre ações em emergências

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Daniela Andrade | PMSS
Consulta Pública para elaboraçao do Plano de Contingência está aberta até 17 de novembro de 2025
A Prefeitura de São Sebastião lançou uma Consulta Pública buscando participação popular na elaboração do Plamcon (Plano Municipal de Contingência), instrumento que determina ações de prevenção e enfrentamento de desastres.

O Plamcon deve definir procedimentos, atribuir responsabilidades e detalhar as medidas de prevenção e de atuação emergencial em situações de risco, desastre ou calamidade pública no município. As ações devem funcionar de forma ágil e eficaz, com o mínimo de impacto possível às famílias, patrimônio e meio ambiente.

Os munícipes podem colaborar com sugestões, observações e informações complementares, garantindo que o plano reflita a realidade local e esteja alinhado ao interesse público. O engajamento popular garante a transparência de todo o processo.

Os interessados têm até o dia 17 de novembro para enviar contribuições por meio do formulário disponível no link:  https://tinyurl.com/y4sex5mp

