A Prefeitura de São Sebastião lançou uma Consulta Pública buscando participação popular na elaboração do Plamcon (Plano Municipal de Contingência), instrumento que determina ações de prevenção e enfrentamento de desastres.

O Plamcon deve definir procedimentos, atribuir responsabilidades e detalhar as medidas de prevenção e de atuação emergencial em situações de risco, desastre ou calamidade pública no município. As ações devem funcionar de forma ágil e eficaz, com o mínimo de impacto possível às famílias, patrimônio e meio ambiente.

