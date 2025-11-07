07 de novembro de 2025
DIGNIDADE MENSTRUAL

Caraguatatuba começa a distribuir absorventes íntimos nas escolas

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
3,4 mil alunas serão beneficiadas com entrega de absorventes íntimos
3,4 mil alunas serão beneficiadas com entrega de absorventes íntimos

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início à distribuição gratuita de absorventes íntimos nas escolas municipais, retomando a prática que não ocorria há dois anos. A medida visa o combate à pobreza menstrual na região.

A distribuição atende à Lei Municipal nº 2.597, de 28 de dezembro de 2021. Todas as unidades escolares da rede pública municipal que atendem ao público-alvo receberão e poderão distribuir os produtos para garantir que as estudantes não se ausentem às aulas por falta de acesso a itens básicos de higiene.

Cerca de 3,4 mil alunas devem ser beneficiadas. Foram adquiridos 14 mil pacotes contendo 8 absorventes cada para serem entregues mediante solicitação individual.

