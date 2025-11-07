07 de novembro de 2025
MINAS GERAIS

MISTÉRIO: Pai e filho são achados mortos em casa na zona rural

Por Da redação | Ponte Nova
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Os corpos de dois homens, de 37 e 66 anos, pai e filho, foram encontrados em uma casa na zona rural de Ponte Nova, na Zona da Mata, em Minas Gerais, na quarta-feira (5).

De acordo com a Polícia Militar, não foram constatados sinais de violência nos corpos das vítimas. O imóvel também não apresentava indícios de arrombamento ou de furto de bens, sendo inclusive encontrada uma quantia em dinheiro no local.

O serviço funerário removeu os corpos, e familiares das vítimas acompanharam os trabalhos. As causas das mortes serão investigadas pela Polícia Civil.

* Com informações do jornal O Tempo

