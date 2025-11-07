Os corpos de dois homens, de 37 e 66 anos, pai e filho, foram encontrados em uma casa na zona rural de Ponte Nova, na Zona da Mata, em Minas Gerais, na quarta-feira (5).

De acordo com a Polícia Militar, não foram constatados sinais de violência nos corpos das vítimas. O imóvel também não apresentava indícios de arrombamento ou de furto de bens, sendo inclusive encontrada uma quantia em dinheiro no local.