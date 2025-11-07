Um casal foi preso por tráfico de drogas no bairro Casa Branca, em Caraguatatuba, no início da noite de quarta-feira (5). A ação foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal) durante patrulhamento preventivo na região.

Na rua Inês de Fátima, os agentes avistaram um homem que, ao perceber a aproximação da equipe, tentou fugir e dispensar 20 porções de cocaína durante a fuga. O suspeito foi abordado próximo a uma mulher, ao lado da qual os guardas encontraram um rádio comunicador utilizado para alertar sobre a presença da GCM no bairro. Com ela, foi localizada uma bolsa contendo mais 21 porções de cocaína. Ela confessou o envolvimento na venda de entorpecentes.

