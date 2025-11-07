A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava um idoso de 81 anos suspeito de abusar sexualmente das duas netas, de 3 e 7 anos, no município de São Gotardo, no Alto Paranaíba (MG). Com base nas provas reunidas, ele foi indiciado por estupro de vulnerável.
O caso veio à tona após a prisão em flagrante do investigado, ocorrida em 30 de outubro deste ano. Depois da prisão, a mãe das meninas conversou com a filha mais velha, que relatou em detalhes os abusos e afirmou que as agressões eram constantes.
Durante o depoimento, a criança de 7 anos contou os fatos com precisão, mencionando datas e locais onde os crimes teriam ocorrido. Já o idoso apresentou versões contraditórias à polícia.
O homem permanece preso desde a autuação em flagrante, e o caso foi encaminhado à Justiça para as medidas cabíveis.
* Com informações do jornal O Tempo