07 de novembro de 2025
MINAS GERAIS

Idoso de 81 anos é indiciado por estuprar as netas de 3 e 7 anos

Por Da redação | São Gotardo
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava um idoso de 81 anos suspeito de abusar sexualmente das duas netas, de 3 e 7 anos, no município de São Gotardo, no Alto Paranaíba (MG). Com base nas provas reunidas, ele foi indiciado por estupro de vulnerável.

O caso veio à tona após a prisão em flagrante do investigado, ocorrida em 30 de outubro deste ano. Depois da prisão, a mãe das meninas conversou com a filha mais velha, que relatou em detalhes os abusos e afirmou que as agressões eram constantes.

Durante o depoimento, a criança de 7 anos contou os fatos com precisão, mencionando datas e locais onde os crimes teriam ocorrido. Já o idoso apresentou versões contraditórias à polícia.

O homem permanece preso desde a autuação em flagrante, e o caso foi encaminhado à Justiça para as medidas cabíveis.

* Com informações do jornal O Tempo

