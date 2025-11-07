A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava um idoso de 81 anos suspeito de abusar sexualmente das duas netas, de 3 e 7 anos, no município de São Gotardo, no Alto Paranaíba (MG). Com base nas provas reunidas, ele foi indiciado por estupro de vulnerável.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso veio à tona após a prisão em flagrante do investigado, ocorrida em 30 de outubro deste ano. Depois da prisão, a mãe das meninas conversou com a filha mais velha, que relatou em detalhes os abusos e afirmou que as agressões eram constantes.